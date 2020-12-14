Туристы отказались от 95% новогодних поездок в Санкт-Петербург

Туристы отказались от 95% новогодних экскурсионных туров в Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург остался без туристов на Новый год. Как стало известно в понедельник, 14 декабря 2020 года, порядка 95% путешественников отказались от ранее забронированных туров с экскурсиями в Северную столицу на праздники. При этом отмечается, что те, что просто приобрел билеты на самолет без экскурсий, все же отправится в город на Неве.

- После введенных в Петербурге новых коронавирусных ограничений в 95% случаев привели к отказам туристов от забронированных ранее туров в Северную столицу на новогодний период с экскурсионным обслуживанием. Было опрошено 34 туроператора, осуществляющих прием групп и индивидуальных туристов в Петербурге, из которых 15 заявили о 100% аннуляции по турам с датами заездов с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, - рассказали в Российском союзе туриндустрии на Северо-Западе.

Отмечается, что на 10 декабря общая стоимость отмененных туров оценивается в 222,7 миллионов рублей.