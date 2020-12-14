Сильный пожар вспыхнул на территории Балтийского завода

Кровля загорелась в одном из цехов на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар вспыхнул на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, который специализируется на строительстве кораблей. По сообщениям спасателей МЧС, загорелась кровля на цехе, расположенном по адресу Косая линия д. 16 к.1. Информация об огне поступила пожарным в 17:55. На место происшествия срочно выехали десятки единиц техники от МЧС и РСЧС.

- Пожару присвоили ранг №1-БИС (повышенный – Прим.ред.). Загорелась кровля железобетонного цеха, в котором собирают металлические корпуса. Весь цех размером 60 на 300 метров. Его высота составляет 30 метров. Цех обшит сэндвич-панелями. Площадь горения – 50 квадратных метров, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что всего к тушению огня привлекли 21 единицу техники и 63 человек. Из них от МЧС есть 12 пожарных автомобилей и 48 спасателей.