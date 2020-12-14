Смольный может отменить ограничения для музеев и театров после Нового года

Беглов заявил о возможном снятии ограничений для знаковых музеев и театров в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что власти прорабатывают различные варианты по отмене коронавирусных ограничений на новогодние каникулы. Отдельно градоначальник намекнул на возможные послабления для учреждений культуры. Напомним, что с 30 декабря по 10 января в Северной столице запретили работу музеев, театров, выставок и концертов.

- Прорабатываем варианты смягчения ограничений после Нового года. В том числе – для знаковых учреждений культуры Санкт-Петербурга. Но этот шаг мы сделаем только в случае, если в динамике эпидемии наступят реальные сдвиги к лучшему, - подчеркнул губернатор в обращении к горожанам на «Радио России».

Добавим, что ранее Беглов не исключил отмены ограничений и для баров, ресторанов и кафе. Он отметил добросовестное соблюдение санитарных правил среди большинства представителей общепита.

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