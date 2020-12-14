Петербуржца задержали за попытку вломиться в библиотеку

Пьяный петербуржец попытался попасть в библиотеку, но угодил в руки Росгвардии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пьяного петербуржца задержали за попытку вломиться в здание Российской национальной библиотеки на Садовой улице. Охранник малость удивился желанию посетителя побуянить вместо того, чтобы культурно провести время. На выручку пришла кнопка тревожной сигнализации. На место оперативно прибыл наряд группы задержания от Росгвардии.

- В понедельник, 14 декабря, в 15:14 сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который попытался пройти в библиотеку, расположенную в центре города на Садовой улице. Наряд незамедлительно прибыл к объекту и поймал петербуржца с поличным, - сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что росгвардейцы отдали буйного «интеллигента» сотрудникам местного отдела полиции для выяснения всех обстоятельств. Вероятно, ему грозит минимум административное дело за мелкое хулиганство.