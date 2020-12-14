Спасатели МЧС локализовали пожар на Балтийском заводе

Пожарным удалось локализовать горение крыши в цехе на территории Балтийского завода. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожар на Балтийском заводе удалось локализовать к 19:24. Напомним, на судостроительном предприятии загорелась крыша в цехе по сборке металлических корпусов кораблей. Тушить огонь прибыли десятки спасателей и единиц техники от МЧС и РСЧС. Пожару присвоили повышенный ранг №1-БИС.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:55. В 19:24 удалось локализовать огонь. На данный момент спасатели ликвидируют открытое горение. Принят отказ в повышенном ранге сложности пожара. Ведутся работы по проливке кровли. Сведений о пострадавших на данный момент не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К счастью, огонь не распространился больше, чем на 50 квадратных метров кровли. В максимально сложный момент пожара его тушили 12 единиц техники и 48 человек личного состава от МЧС, а также 21 автомобиль и 63 человека от РСЧС.