«Бесплатные пятницы» вернулись в ЦПКиО на Елагином острове

Бесплатный вход по пятницам вернули в парк имени Кирова на Елагином острове. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова (ЦПКиО), расположенном на Елагином острове, рассказали об изменении режима работы на период зимы. Одна из главных реформ – возвращение «бесплатных пятниц», о которых так просили в последнее время посетители.

- Запоминайте наш новый режим работы, который сохранится до конца зимнего сезона. С понедельника по пятницу с 06:00 до 22:00 вход свободный. С субботу по воскресенье вход свободный только с 06:00 до 10:00, а с 10:00 до 22:00 – платный, - поспешили сообщить во всех соцсетях ЦПКиО.

Напомним, ранее посетители парка на Елагином острове увидели «подружившихся» белку и сову. Грызун то и дело подбегала к неясыти, а та спокойно наблюдала за гостьей. Когда многие уже уверовали в их крепкий союз, произошла трагедия – хищник все-таки разделался с дерзкой белкой.