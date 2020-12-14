Названа дата оглашения приговора историку-расчленителю Олегу Соколову

Приговор Олегу Соколову вынесут до Нового года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стала известна дата оглашения приговора по уголовному делу в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве и расчленении своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. Напомним, 14 декабря в суде прошли прения сторон, после которых одиозный доцент сказал свое последнее слово. По его словам, убийство произошло «неожиданно». Судебное следствие по громкому делу длилось с ноября 2019-го. И вот, наконец, объявили, что приговор Соколов услышит до Нового года.

- Судья озвучит вердикт по уголовному делу Олега Соколова 25 декабря 2020 года в 12:30 по московскому времени, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что прокурор запросил у суда 15 лет колонии для доцента с учетом смягчающих обстоятельств вроде детей и положительных характеристик. Адвокат историка требует наказать его максимум 8 годами лишения свободы.