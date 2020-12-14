Петербуржцы сообщили об отключении электричества на севере города

В Выборгском районе Санкт-Петербурга временно отключилось электричество. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 14 декабря во тьму частично погрузилась северная часть Санкт-Петербурга. Об отключенном электричестве сообщили жители некоторых домов в Выборгском районе. Недовольные восклицания горожан появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- В районе пересечения проспекта Художников и Сиреневого бульвара в близлежащих домах вырубило электричество в домах. В районе 18:35 выключило в доме 41 по проспекту, а в 19:25 уже в соседних домах, - написал один из местных жителей в соцсети.

О проблеме сообщили в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Та же проблема наблюдалась и у жильцов нескольких домов на Придорожной аллее. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» подтвердили блэкаут, но добавили, что нарушение оперативно устранили.

- В 20:59 все абоненты вновь запитаны. Произошло технологическое нарушение на кабельной линии 10кВ, - сообщили в сетевой компании.