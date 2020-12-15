Беглов рассказал о последствиях расклейки листовок против депутата ЗакСа Санкт-Петербурга

Беглов рассказал о мерах, принятых после расклейки листовок против депутата Четырбока. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов ответил на депутатский запрос по поводу мер, принятых после того, как полиция задержала расклейщиков листовок, направленных против депутата ЗакСобрания Санкт-Петербурга. Напомним, неизвестные обратились с «памфлетом» к автору громкого законопроекта о запрете наливаек в жилых домах Денису Четырбоку. Листовки появились в четырех районах города.

Градоначальник пояснил парламентариям, что для возбуждения уголовного дела по статье за клевету нужно, чтобы потерпевший сам обратился в полицию с заявлением. Но расклейщикам могут грозить санкции.

- Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной в статье… «Оскорбление». Мною дано поручение… организовать работу, направленную на выявление, пресечение и недопущение подобных нарушений впредь, - гласят выдержки из ответа губернатора на депутатский запрос, опубликованного на сайте ЗакСа.

Добавим, что в «закон о наливайках» внесли поправку после критики общественности – теперь площадь зала обслуживания общепита, где разрешена продажа алкоголя, сократилась до 20 квадратных метров.