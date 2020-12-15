Сильный туман нагрянет в Ленобласть ночью 15 декабря

Спасатели МЧС предупреждают о сильном тумане ночью 15 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

В МЧС поспешили сообщить о сильном тумане, который нагрянет в Ленинградскую область ночью 15 декабря. Спасатели решили выпустить штормовое предупреждение и предостеречь от поездок на автомобиле и прогулок.

- 15 декабря 2020 года, начиная с 00:00 по 03:00 на территории 47 региона местами ожидается сильный туман, видимость которого составит 500 метров и меньше. В Связи с данной обстановкой повышается вероятность ДТП. Лучше всего отложить поездку в неблагоприятных условиях. Если это невозможно, то стоит соблюдать «золотое» правило вождения: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Добавим, что это не все ненастья, которые ждут 47 регион во вторник, 15 декабря. Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега в отдельных районах.