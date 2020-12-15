БДТ поставит спектакль «Недоросль» в излюбленной школьниками видеоигре

БДТ решил поставить "Недоросль"... в видеоигре. Фото: Олег ЗОЛОТО

БДТ имени Товстоногова анонсировал спектакль «Недоросль» в видеоигре Minecraft, столь любимой школьниками по всему миру. В театре полагают, что таким образом помогут учащимся в освоении образовательной программы. Корифеев вроде Алисы Френдлих в виртуальном спектакле, конечно, ждать не стоит. В ролях – молодые актеры и приглашенные студенты режиссерского курса Андрея Могучего.

Minecraft славится своим "кубическим" миром, афиша спектакля создана в соответствующем стиле. Фото: vk.com/bdtspb

- Артисты БДТ, играя за героев пьесы «Недоросль» в реальном времени, расскажут историю о неправильном взрослении и человеческих нравах 18 века, которые очень узнаваемы и сейчас, - завлекают юных зрителей на просмотр в театре.

Также актеры проведут для геймеров интерактивную викторину по устаревшим выражениям, используемых Д.И. Фонвизиным в пьесе. Чтобы попасть на спектакль, нужно иметь лицензионную версию игры и забежать в виртуальную копию БДТ (инструкция по ссылке – Прим.ред.) или же просто зайти на Youtube-канал театра, если вы не геймер. Начало постановки 15 декабря в 21:00.