Гололед, но без осадков обещают 15 декабря в Санкт-Петербурге

Вторник обещает быть ясным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наступивший вторник будет в Санкт-Петербурге ясным, немного ветреным и со слякотью. При этом в городе будет очень скользко, но бесснежно. Коммунальные службы уже обработали дороги и тротуары реагентами и песком, но водителям и пешеходам стоит быть очень осторожными.

- 15 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Днем будет без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, слабый. Температура воздуха составит 0...-2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:45 утра в Петербурге спокойно. Ветра практически нет. Снег не идет. Термометры показывают - 1 градус ровно. Давление составляет 764.9 мм ртутного столба, а влажность достигает 90%.

Но уже завтра в городе чуть потеплеет до +2 и пойдет мокрый снег. Учитывая ночные заморозки, обстановка на дорогах обещает быть сложной.