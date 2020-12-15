Мост Бетанкура в Санкт-Петербурге победил в конкурсе на лучший инновационный проект

Мост Бетанкура получил приз, как лучший инновационный проект. Фото: Артем КИЛЬКИН

Один из самых молодых мостов Санкт-Петербурга - мост Бетанкура, получил международное признание. Он стал победителем Международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков, получив первую премию в номинации «Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры».

- В этом году к участию в профессиональном конкурсе были допущены 700 проектов в 19 номинациях, которые охватывают все аспекты архитектурной, градостроительной и изыскательской деятельности, - сообщает пресс-служба Смольного.

Жюри конкурса отметило петербургский мост, который относится к уникальным сооружениям с длиной пролета более 100 метров.

Напомним, что мост Бетанкура введен в строй в 2018 году. Это неразводная вантовая конструкция, которая переброшена через Малую Неву и проходит в районе острова Серный, соединяя остров Декабристов с Петровским островом.