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Общество

Очередники на квартиру смогут получить временное жилье со льготной арендой

В 2021 году этим правом воспользуются еще 148 петербургских семей
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Еще 148 семей получат временное жилье по льготной арендной плате.

Еще 148 семей получат временное жилье по льготной арендной плате.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще 148 семей из числа петербургских очередников на жилье смогут переехать в новые квартиры в 2021 году. Правда, пока это будет не их собственные «метры», а временная, наемная жилплощадь.

- Развитие арендного фонда - одно из перспективных направлений государственной жилищной политики. Наемное жилье очень востребовано петербуржцами, - заявил Александр Беглов.

Губернатор отметил, что Петербург первым в России начал сдавать очередникам временное жилье по льготной ставке аренды.

Это - не договор соцнайма, когда человек получает ордер и платить только за коммунальные услуги, а обычная коммерческая аренда. Но с той разницей, что квартиры принадлежат городу, полученные деньги от арендаторов идут в городской бюджет, а сами ставки - в два раза ниже средних по городу.

Так, за однокомнатную квартиру надо платить около 8,5 тысяч рублей в месяц, а «трешка» обойдется в 16 тысяч.

Всего в Петербурге есть несколько наемных домов, которые расположены в Невском, Кировском, Красносельском и Пушкинском районах города.