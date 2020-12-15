На Новый год петербуржцы останутся дома, или поедут в Сочи, Москву и Сестрорецк

Большинство петербуржцев встретит Новый год дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год - праздник домашний, тем не менее, в последнее время все больше петербуржцев старались уехать куда-нибудь, чтобы провести каникулы в теплых краях или хотя бы другой обстановке. Но в этот раз коронавирус все испортил, поэтому подавляющее число горожан встретит наступление 1 января дома. А те, что куда-то поедут, выберут ближайшие пригороды или Сочи с Москвой.

- Самые популярные российские направления у жителей Санкт-Петербурга, как и у большинства россиян - Сочи и Москва. Также в пятерку вошли ближайшие курорты — Сестрорецк и Зеленогорск, - сообщает сервис Яндекс.Путешествия.

В повышенные запросы на бронирование туров из Петербурга попали Псков, Выборг, Великий Новгород. Из зарубежных направлений, куда поедут совсем немногие - Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия.

Впрочем, судя по опросам, 85% россиян под Новый год останутся дома. Причиной тому названы ограничительные меры, опасность заболеть «ковидом», недостаток денег и привычка встречать праздники в кругу семьи.