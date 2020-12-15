В Сосновом Бору пьяная падчерица сделала «харакири» отчиму

Полиция задержала падчерицу, порезавшую своего отчима. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские из города атомщиков - Соснового Бора задержали 33-летнюю местную жительницу, которую подозревают в нападении на собственного отчима. Бытовой конфликт между родственниками произошел 13 декабря. А известно о нем стало после звонка из больницы, куда своими ногами пришел раненый.

- В полицию телефонограмма о том, что в медучреждение самостоятельно обратился мужчина 1960 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, с проникающим ножевым ранением брюшной полости. В тяжелом состоянии он был госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре полицейским удалось установить и картину произошедшего. Чуть раньше тем же днем мужчина пришел в гости к своей приемной дочери, с которой они вмести устроили застолье. В один «прекрасный момент оба вышли на лестничную площадку, где разгорелась ссора. Женщина, также будучи пьяной, схватила нож и ткнула отчима в живот.

Мужчина спокойно оделся, вызвал такси и уехал домой. И лишь оттуда пошел в больницу.

Падчерицу задержали. За нанесение тяжкого вреда здоровью ей грозит до десяти лет лишения свободы.