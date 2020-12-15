Еще 31,5 тысяча человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще более 31,5 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге постепенно стабилизируется. Эксперты сообщают, что пандемия в городе выходит на плато, однако новая вспышка все равно угрожает Северной столице. Петербуржцы каждый день сдают анализы, чтобы выявить инфекцию. Так, на вторник, 15 декабря 2020 года, еще более 31,5 тысячи человек обследованы на коронавирус.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31533 человека. Под медицинским наблюдением находится 2049 человек. Из них 17 - в обсерваторе, 1276 - контактные, 756 - на самоизоляции, - рассказали в администрации города.

Накануне губернатор Александр Беглов потребовал усилить проверки баров, ресторанов и кафе в новогодние праздники. За текущий декабрь инспекторы обошли уже 561 объект общепита, торговли, гостиничных и других услуг.

Также к 25 декабря откроются 70 прививочных пунктов. Сначала вакцинировать будут медиков, затем учителей и социальных работников.