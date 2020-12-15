«Пьяное» ограбление оператора в Купчино раскрыли по горячим следам

Полицейские по горячим следам раскрыли грабеж в Купчино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Фрунзенского района Петербурга разобрались в поучительной истории о том, как бывает вредно приглашать к себе домой шапочных знакомых и устраивать сними попойку. Стражи порядка по горячим следам нашли и задержали троих мужчин, которые избили и обокрали ассистента оператора, живущего в Купчино.

- 12 декабря поступило заявление от 43-летнего жителя дома на проспекте Славы. Мужчина пояснил, что в тот день около 17:00 находившиеся у него в гостях для совместного распития спиртных напитков знакомые Виктор, Родион и Артем, применив физическую силу, отобрали у него ноутбук, фотоаппарат, чемодан с дрелью и мобильный телефон, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Свои убытки потерпевший оценил в 260 тысяч рублей «с хвостиком».

Отсмотрев записи с камер наблюдения, стражи порядка быстро установили личности подозреваемых и вскоре двое из них оказались в руках полиции. Третьего пока ищут.

Дело возбуждено по статье «Грабеж». Виновным грозит до семи лет лишения свободы.