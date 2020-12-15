Полиция задержала пьяного ремонтника случайно спалившего BMW клиента в Санкт-Петербурге

Пьяный работник СТО угнал машину клиента в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работнику станции техобслуживания из Санкт-Петербурга грозит до пяти лет тюрьмы за угон машины клиента, которая в итоге сгорела. Около четырех часов утра в понедельник, 14 декабря 2020 года, в полицию через экстренные службы поступило сообщение о горящем автомобиле у дома 6 на Стародеревенской улице. Машина выгорела полностью.

- На месте пожара задержали 32-летнего мужчину, работника станции техобслуживания на Планерной улице. Техник был пьян, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что мужчина взял покататься BMW 325, которую 24-летний риелтор отдал в ремонт. Возгорание произошло из-за технической неисправности в моторном отсеке.

Утром владелец авто обратился в полицию. Стоимость ущерба он оценил в 700 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый находится в полиции, возбуждено уголовное дело.