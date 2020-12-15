Подозреваемого в педофилии задержали в Ленобласти за изнасилование двух 9-летних девочек

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области в понедельник, 14 декабря 2020 года, задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании девятилетних девочек в деревне Лесколово Всеволожского района. 11 декабря в отдел МВД обратились 73-летняя бабушка и 41-летняя мама двух малышек, которые заявили о преступлении.

- Женщины рассказали, что 11 декабря в подъезде дома 22 по Красноборской улице неизвестный мужчина напал на их девочек и совершил с ней насильственные действия сексуального характера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование. Спустя три дня в 14:30 часов 14 декабря у дома, где было свершено преступление, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина, приезжий из Ростовской области.

Оказалось, что подозреваемый живет в доме, где напал на девочку. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.