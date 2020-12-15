Собутыльника, зарубившего топором ополченца с Донбасса, поймали в Ленобласти

Полицейские поймали подозреваемого в жестоком убийстве жителя Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские, вместе со следователями СК Ленинградской области нашли и задержали подозреваемого в жестоком убийстве 37-летнего жителя Мурино, который в свое время был ополченцем на Донбассе.

- По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире с потерпевшим, в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, нанес ему не менее не менее трех ударов топором и девять ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Что касается погрома в квартире, то он также стали причиной пьяной драки.

Таким образом, версия о возможной связи погибшего уроженца Бийска Алтайского края с его боевым прошлым не нашла подтверждения - имя мужчины стояло в списках на ликвидацию одиозного украинского сайта «Миротворец».