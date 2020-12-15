Еще более 3,7 тысяч человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 декабря 2020 года

Более 3,7 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом на 15 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по коронавирусу обновил статистику по пандемии. Так, на вторник, 15 декабря 2020 года, в Санкт-Петербурге зарегистрировано еще более 3,7 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Ситуация с приростом заболевших в городе остается стабильной.

- Еще 3 765 человек заразились коронавирусом в Петербурге. За все время пандемии инфекцию выявили у 182 022 горожан, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также за последние сутки в Петербурге скончались от коронавируса 72 человека, 6 460 за все время. Выздоровели еще 1 886 пациентов. В общей сложности инфекцию побороли 102 497 человек.

Напомним, что накануне губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург готов к плановой вакцинации населения от коронавируса. Уже к 25 декабря в городе откроются 70 прививочных пунктов. В первую очередь вакцинировать будут медиков, затем учителей и социальных работников.