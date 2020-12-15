Еще 72 смерти от коронавируса зафиксировали в Санкт-Петербурге на утро 15 декабря

Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Петербурге за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 72 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге. Цифры по суточной статистике, в том числе и по летальным исходам, приводит федеральный Оперативный штаб. Показатели, к счастью, не ставят новых рекордов, но пока еще достаточно высокие.

- По состоянию на 11:00 15 декабря в России зафиксировано 577 новых смертельных случаев. Из них 77 - в Москве и 72 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Обще число жертв «ковида» по стране достигло 47 968. В Москве с начала пандемии скончались 10 022 пациента, а в Петербурге - 6460.

При этом индекс смертности из расчета на 100 тысяч населения в Северной столице существенно выше: 120,7 против 80,1.

Что касается суточной заболеваемости, то она также не поставила новых рекордов, но пока держится на высоком уровне (+3765 случаев за сутки).

За тот же период выздоровели 1886 человек, а в активной стадии коронавируса находятся уже 73 065 горожан.