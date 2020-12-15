Настоятеля храма из Ленобласти избили и ограбили в собственном доме

Полиция разыскивает грабителей, напавших на настоятеля храма в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция разыскивает грабителей, которые напали на настоятеля храма в его собственном доме. Около 10 часов утра во вторник, 15 декабря 2020 года, в отделение МВД Гатчинского района позвонил мужчина, который рассказал об ограблении его родственника.

- Со слов мужчины, неизвестные проникли в частный дом его родственника - настоятеля храма. Там священнослужителя избили, после на него надели наручники, отобрали телефон и ключи от сейфа, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Забрали ли что-то грабители из сейфа, не сообщается. После того, как служителя храма избили, неизвестные скрылись.

На данный момент на месте работают сотрудники полиции. Пострадавшего передали медикам для оказания помощи.

Приняты меры по розыску и задержанию грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.