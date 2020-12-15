Новогодние детские праздники в Санкт-Петербурге пройдут онлайн

Новогодние шоу в этот раз будут только в онлайне. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все детские новогодние праздники в Санкт-Петербурге пройдут в онлайн-формате. Перевести торжества на «дистанционку» пришлось из-за опасности заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости в городе еще слишком высок, с чем были связаны все новые карантинные ограничения.

- Мы должны устроить праздник, чтобы у всех горожан, особенно у детей, было новогоднее настроение. Благодаря современным технологиям новогодняя сказка придет в каждый дом

Главным событием станет спектакль - ледовое шоу «Снежная королева» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Бережной. Его покажут в эфире одного из городских телеканалов.

Кроме того, ученикам 1 - 4-х классов подарят книжки-раскраски по мотивам шоу «Снежная королева» и наборы цветных карандашей. Их уже начали развозить по школам.

Напомним, что в связи с карантинными мерами, с 4 декабря дети возрастом до 16 лет не могут ходить в театры, на концерты и прочие мероприятия «исполнительских искусств».