Петербургскую сотрудницу таможни подозревают нанесении ущерба бюджету России в 35,8 миллионов рублей

В Петербурге сотрудницу таможни подозревают в ущербе на 35,8 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет расследует уголовное дело в отношении заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления. Как стало известно во вторник, 15 декабря 2020 года, женщина подозревается в превышении должностных полномочий, которые привели к потере более 35,8 миллионов рублей из бюджета России.

- С января 2017 по октябрь 2018 годов на Кингисеппскую таможню были ввезены товары, индекс таможенной стоимости которых не соответствовал реальной стоимости. Несмотря на это подозреваемая вмешалась в деятельность уполномоченных должностных лиц таможни, приняла решение не проводить контроль, - сообщили в следственном комитете.

После женщина дала указание, чтобы товар выпустили на таможенную территорию ЕАЭС. В итоге ущерб бюджету страны превысил 35,8 миллионов рублей.

Сейчас следователи проводят обыски в Петербурге и Москве. Уже изъяты документы относящиеся к делу. Устанавливаются лица, причастные к произошедшему.