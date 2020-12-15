Метель накроет Ленинградскую область 16 декабря

Мокрый снег накроет Ленобласть 16 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей об ухудшении погодных условий. В среду, 16 декабря 2020 года, в регионе ожидается снег, а в восточных районах и вовсе начнется метель. Из-за плюсовой температуры осадки могут налипать на машины, провода и крыши домов.

- В среду в Ленобласти ожидается облачная погода. Ночью местами слабый снег. Утром, днем осадки в виде снега, мокрого снега, на западе с дождем, в восточных районах местами сильный снег. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега, - рассказали в ФГБУ Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер в среду будет теплым, но сильным - юго-западный до 6-11 метров в секунду. Температура в ночное время от нуля до 5 градусов мороза. днем от минус 3 до плюс 2.

Отмечается, что 17 и 18 декабря в регионе также будет идти мокрый снег.