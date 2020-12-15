Петербуржцев просят о помощи в поисках без вести пропавшего мужчины

В Петербурге разыскивают без вести пропавшего мужчину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга просит местных жителей помочь с поисками мужчины, пропавшего год назад. Следователи рассказали, что 41-летний горожанин пропал без вести 11 декабря 2019. Тех пор о нем ничего не слышно.

- Самедов Шаиг Гурбат оглы, 1978 года рождения, последний раз выходил на связь 11 декабря 2019 года и находился по месту жительства в доме 14 по 2-му Рабфаковскому переулку в Петербурге. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщили в комитете.

Мужчина пропал 11 декабря 2019 года, возбуждено уголовное дело по признакам убийства / Фото: Следственный комитет

В связи с пропажей мужчины следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Приметы мужчины - на вид 41 год, рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, высокий отклоненный назад лоб, широкие дугообразные брови, большие карие глаза, большой рот, губы толстые, на подбородке ямочка, черные волосы, голос сильный, говорит быстро, обильная мимика. Был одет в черную вязаную шапку, пуховую куртку, кроссовки с белой полосой.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям и гостям города, располагающим информацией о местонахождениимужчины позвонить по телефону 8 (812) 570-66-71, 8 (812) 560-01-66 или по телефону 02.