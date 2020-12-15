Экономическая полиция пришла с обысками в крупную охранную фирму Санкт-Петербурга

Экономическая полиция пришла с обысками в офис охранного предприятия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 15 декабря в офис крупной охранной фирмы, расположенной в центре Санкт-Петербурга нагрянули люди в форме. С не самым дружеским визитом сюда наведались сотрудники экономической полиции Главка. На то у них были веские причины.

- Оперативники экономической полиции ГУ МВД России проводят обыски в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность». По версии следствия, доход от противоправной деятельности за 3,5 года принес ее организаторам порядка 302 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

До данным Главка, обыски идут сразу по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе охранной структуры в Солдатском переулке. Оперативники полагают, что компания могла быть клиентом так называемых «теневых банкиров», помогающих уходить от налогов, обналичивать средства и так далее.

В каком именно статусе на данный момент находятся сотрудники охраной фирмы, не уточняется.