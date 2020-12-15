«Панки, хой»: Муниципалитет «Лиговская-Ямская» опубликовал заявку на Госзакупках со скрытым текстом

Заявка на спил деревьев оказалась со скрытым посланием. Фото: Артем КИЛЬКИН

Муниципалитет «Лиговская-Ямская», который уже прославился на весь Петербург после хвалебной песни от одной из сотрудниц в адрес главы МО, снова попал в заголовки городских СМИ. Причиной стала обычная, казалось бы, заявка на спил старых деревьев и кустарников. Однако в самом документе оказался скрытый текст, написанный белым шрифтом.

- Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ! (орфография сохранена - прим.ред.) - можно прочесть в документе, если поменять цвет шрифта на черный.

Ничем другим документ, в таком виде размещенный на портале Госуслуг, не отличается. По все видимости, автор приписки очень переживал за результаты торгов и решил выразить накипевшее.

Что касается самой заявки, то при начальной сумме контракта в 865 тысяч рублей, победителем стал индивидуальный предприниматель, снизивший цену более, чем вполовину и согласившийся выполнить все работы за 367 тысяч 845 рублей и 15 копеек.

Учитывая, что аукцион прошел еще 1 декабря, то есть вероятность, что распиловочные работы уже идут.