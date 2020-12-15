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Коронавирус Covid-19

Более 18,7 тысяч петербуржцев получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса

На обеспечение пациентов препаратами выделено более 203 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 112 млн рублей выделят на бесплатные лекарства от коронавируса петербуржцам

Еще 112 млн рублей выделят на бесплатные лекарства от коронавируса петербуржцам

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге более 18,7 тысяч человек получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса, из них 1148 - после перевода из больниц на амбулаторное лечение. Еще более 6,8 тысяч пациентов уже завершили терапию. Об этом в Смольном рассказали во вторник, 15 декабря 2020 года.

- Из федерального бюджета на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 выделено 203,14 миллионов рублей. В поликлиники поставлено 70% законтрактованных препаратов, - рассказали в администрации города.

Отмечается, что до конца декабря лекарства будут поставлены в медицинские учреждения, что позволит сформировать готовые схемы лечения и организовать их выдачу всем нуждающимся пациентам.

Также планируется выделить еще 112,3 миллионов рублей на лекарства от коронавируса пациентам, которые лечатся дома.

- Эти средства позволят обеспечить препаратами более 14 тысяч петербуржцев и не допустить перебоев в лекарственном обеспечении амбулаторных больных в новогодние праздники, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

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