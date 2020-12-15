Депутаты потребовали восстановить права обманутых дольщиков Ленинградской области из Компенсационного Фонда

Депутаты потребовали восстановить права дольщиков Ленобласти из Компенсационного Фонда Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутатский корпус обратил внимание на проблему обманутых дольщиков в Ленинградской области. Во вторник, 15 декабря 2020 года, парламентарии заявили, что права людей должны быть восстановлены из Компенсационного Фонда.

- Прошлой осенью депутаты Законодательного собрания Ленинградской области проголосовали за выделение 2,8 млрд рублей на завершение проблемных объектов в регионе на ближайшие три года, - рассказали в ЗАКСе области.

Однако в июле 2020 года без согласования с регионом в одностороннем порядке были существенно изменены условия соглашения. Выделенные деньги из Компенсационного Фонда перешли в бюджет страны. Теперь от ЗАКСа требуют согласовать выделение от 3 до 10 миллиардов рублей взамен «пропавших» денег.

- Дефицит бюджета составляет около 12 млрд рублей. Мы не можем сократить финансирование строящихся объектов, потому что Ленинградская область всегда выполняла взятые на себя обязательства. Уверены, что мы не найдем понимания у наших избирателей, когда расскажем, что направили деньги не на решение проблем коренных жителей региона, а на исправление ошибок неэффективных строительных менеджеров и мошенников, - заявили в ЗАКСе.

Парламентарии отметили, что у региона нет средств, чтобы выделить сверх тех 2,8 млрд рублей. Поэтому, по их мнению, эту большую федеральную проблему нужно решать первоначальными методами - возвращением средств Компенсационного фонда.