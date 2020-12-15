Двух примерзших ко льду чомг спасли в Санкт-Петербурге

Двух чомг спасли из ледяного плена в Колпино / Фото: Кошкиспас

С наступлением холодов в Санкт-Петербурге все больше животных становятся заложниками льда. Во вторник, 15 декабря 2020 года, волонтеры из организации "Кошкиспас" рассказали о двух чомгах, которые примерзли ко льду на реке Ижора в Колпино и не могли самостоятельно выбраться. Спасатели отправились вызволять птиц.

- По словам заявителей птицы неподвижно сидели с вечера, а по светлому времени их начали атаковать вороны, - рассказали активисты.

Птиц вытащили из льда, обогрели и отправили на реабилитацию / Фото: Кошкиспас

Группа добровольцев прибыла на место, а заявительница все это время отвлекала атакующих ворон, скармливая их батон.

Спасательная операция прошла быстро и успешно. Чомг поймали с помощью сачка и отвезли к специалистам. При осмотре оказалось, что крыло одной из них все-таки успели чуток повредить вороны, к счастью некритично.

Чомка или большая поганка - по размерам немного меньше утки. Обитает в прудах и озерах по всей Европе.

Напомним, что сотрудники МЧС тоже недавно спасли чайку, которая примерзла ко льду на Финском заливе.