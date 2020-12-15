Петербурженку накажут за матерные голосовые сообщения в WhatsApp

Петербурженка окажется в суде за оскорбительные голосовые сообщения в мессенджере Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Санкт-Петербурга окажется на скамье подсудимых за оскорбительные сообщения через мессенджер. Во вторник, 15 декабря 2020 года, прокуратура Красносельского района провела проверку после обращения местного жителя. Мужчина заявил, что женщина отправляла ему голосовые сообщения в WhatsApp, в которых не выбирала культурные слова.

- Установлено, что местная жительница отправила со своего мобильного телефона два аудиосообщения в адрес заявителя, которые содержали грубую нецензурную брань, оскорбления в адрес мужчины, унижающие его честь и достоинство, - рассказали в прокуратуре города.

После проверки прокуратура возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Теперь дело будет рассматривать суд. Женщине грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.