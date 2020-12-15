Роспотребнадзор прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге после Нового года

Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидситуации в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга прогнозируют, что заболеваемость коронавирусом пойдет на спад после Нового года. Об этом во вторник, 15 декабря 2020 года, заявила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Катаева.

- Мы надеемся, что после новогодних каникул заболеваемость пойдет на спад. Обычно замечается эффект уже спустя две недели после ограничительных мер. Вакцинация пока ничего не меняет, так как она не массовая и массовый эффект будет незаметен, - отметила Катаева.

Также в ведомстве добавили, что на данный момент эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге стабилизировалась. Уже более двух недель в городе фиксируют одинаковый ежедневный прирост заболевших в районе 3,7 тысяч человек.

Кроме того, Катаева рассказала, кто не сможет сделать прививку от коронавируса из-за противопоказаний.