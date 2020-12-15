Петербургских рыбаков наказали за выход на тонкий лед Финского залива

Рыбаков оштрафовали за выход на лед Финского залива / Фото: Смольный

Несмотря на то, что реки Санкт-Петербурга только начали покрываться тонким льдом, любители зимней рыбалки уже вовсю бурят лунки. Однако за торопливость многие из них расплатились рублем. Во вторник, 15 декабря 2020 года, сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности выписали несколько административных протоколов рыбакам, замеченным на льду южного берега Финского залива.

- В беседах со спасателями многие рыбаки признаются, что идут на неоправданный риск только потому, что знают, что петербургские спасатели приходят на помощь за считанные минуты. Но эта беспечность и легкомысленность могут закончиться трагедией. Неокрепший лед скрывает в себе серьезную опасность, достаточно несколько минут в холодной воде, чтобы произошло непоправимое, - сказала Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В Смольном также добавили, что большинство рыбаков, увидев патрульные катера, бросают свои лунки и спешат уйти.

Штраф за выход на лед в запрещенный период достигает для граждан 5 тысяч рублей. Запрет введен до 15 января, до момента, когда по прогнозам метеорологов лед достигнет минимально безопасной толщины.