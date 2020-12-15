Соседи по коммуналке облили друг друга кипятком и пошли в суд в Санкт-Петербурге

Суд рассмотрел уголовное дело о коммунальном конфликте соседей, обливших друг друга кипятком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении петербуржца, который окатил кипятком свою соседку по коммунальной квартире. Конфликт произошел ночью летом 2020 года. Оба находились на кухне и начали ссориться. Женщина настолько разозлилась, что облила своего неприятеля горячей водой из чайника. Тот вторую щеку не подставил, а решил дать сдачу – только несоразмерную.

- Мужчина схватил с плиты кастрюлю с кипятком и вылил содержимое на потерпевшую, причинив ей физическую боль и термический ожог на 10 процентах от площади всего тела. Медики расценили это как вред здоровью средней тяжести, - сообщили детали истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Когда соседи встретились в суде, то пришли к выводу, что уголовное дело надо прекратить. Мужчина загладил всю вину перед соседкой и принес ей свои извинения. Все закончилось мирно.