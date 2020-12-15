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Общество

Петербуржцы заметили подозрительную «скорую» по сдаче теста на коронавирус

Мобильный пункт стоял возле Сенного рынка и предлагал за 1800 рублей проверить себя на инфекцию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Подозрительный мобильный пункт по сдаче тестов на коронавирус заметили у Сенного рынка. Фото: t.me/nedimonspbinf / Андрей Давыдов

Подозрительный мобильный пункт по сдаче тестов на коронавирус заметили у Сенного рынка. Фото: t.me/nedimonspbinf / Андрей Давыдов

Петербуржцы заметили подозрительный автомобиль скорой помощи, предлагавший сдать тест на коронавирус. Машина стояла возле Сенного рынка. Фотографии со странным мобильным пунктом разлетелись по соцсетям. «Скорая» предлагала сделать срочный анализ на COVID-19 и получить результат уже через сутки. За услугу просили немалую сумму – 1800 рублей.

Источник «Комсомолки» в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что по факту публикаций в соцсетях началась проверка. Оказалось, что «скорая», скорее всего, частная.

- Это не машины городской станции скорой помощи или районной неотложки. Возможно, это частники, но еще надо подтвердить этот факт. По предварительным данным, это нарушение, так делать нельзя. Контролировать их должен Росздравнадзор, - рассказал источник из Комздрава.

К слову, пока неизвестно, пользуется ли услуга мобильного пункта популярностью среди горожан.