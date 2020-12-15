«Свежие люди с креативными идеями»: 40 перспективных управленцев приняли участие в деловой игре

Перспективные управленцы проявили себя в конкурсе «Губернаторский кадровый резерв» / Фото: Администрация Ленобласти

Во вторник, 15 декабря 2020 года, на территории всесезонного курорта «Игора» состоялся полуфинал конкурса «Губернаторский кадровый резерв», участники которого борются за возможность работы в администрации Ленинградской области. 40 креативных, устремленных и предприимчивых участников с утра и до самого вечера генерировали идеи - как улучшить и благоустроить жизнь 47-го региона.

- Мероприятие проходило в виде семинара. Участники были разделены на четыре группы по актуальным направлениям: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «Экология, обращение с отходами». Они должны были придумать решения для задач, которые сформулировал сам губернатор Александр Дрозденко, - рассказали «КП-Петербург» в администрации области.

Так, например, участники должны были придумать, как вовлечь самих жителей области в благоустройство их районов, привлечь к этому бизнес, как сделать модными переработку отходов и раздельный собор мусора.

- Все участники оказались очень активными, креативили, выдавали интересные идеи. Важно, что мы не оцениваем насколько результативны сами проекты. Основное - это как нацелены участники на решение задач, их вовлеченность, человеческие и лидерские качества.

Среди участников есть как и люди с образованием, степенью, большим опытом, так и студенты. Также среди наблюдателей находились представители отраслевых комитетов, которые обращали внимание на те предложения, которые могли бы действительно сработать.

- Даже те кто может не пройдет вперед, на них уже обратили внимание муниципальные органы. Если люди настолько заявляют себя и готовы креативить, то это тоже отличный резерв. Нам нужны такие свежие люди с желанием решать проблемы в интересах всех граждан, - добавили в администрации.

Напомним, что конкурс «Губернаторский кадровый резерв» стартовал в сентябре этого года. На участие в нем подали заявки 208 человек. По итогам муниципального этапа были отобраны 83 человека. По результатам тестирования в полуфинале оказались 40 человек. Всего же в конкурсе будет 7 победителей, которые получат возможность с 1 февраля 2021 года трудоустроиться на различные должности в администрацию региона.