Тарифы на квартплату могут вырасти еще сильнее в 2021 году в Санкт-Петербурге

Жилком рассматривает рост тарифов на квартплату в 2021 году в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тарифы на квартплату в 2021 году в Санкт-Петербурге могут вырасти сильнее, чем предполагалось. Ранее в Смольном заверили, что рост платы за коммуналку будет минимальным за последние 7 лет – всего 3,3%. Однако в структуре ЖКУ есть и жилищные услуги. Согласно проекту постановления, опубликованного на сайте Жилкома, новый стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг предусматривает повышение стоимости квартплаты на более чем на 5%.

- Для собственников жилья в многоквартирных домах, которые обязаны вносить взносы на капремонт, стоимость ЖКУ составит 4334,06 рубля в месяц на одиноко проживающего гражданина; 3324,64 рубля в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек; 2832,31 рубля в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, - гласит выдержка из документа, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Добавим, что точных цифр по будущим тарифам за коммуналку еще нет.