Что происходит в «Зените» перед матчем против «Спартака»: последние новости на 15 декабря 2020

"КП"узнала, что происходит в "Зените" перед матчем против "Спартака". Фото: ФК "Зенит"

«Комсомолка» узнала, что происходит в «Зените» перед принципиальным матчем против «Спартака» и собрала последние новости на 15 декабря 2020 года. Сама игра, напомним, состоится в среду, 16-го числа, в 20:00 в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые сейчас единолично лидируют в чемпионате России, но москвичи дышат команде в спину, отставая всего на три очка. Главный тренер Сергей Семак не скрывает, что клуб ставит цель уйти на зимнюю паузу (игра против «Спартака» станет последней перед межсезоньем – Прим.ред.) в ранге абсолютного лидера, хоть как-то сгладив перед болельщиками неудовлетворительное выступление в Лиге чемпионов.

Ни одно дерби двух столиц не обходится и без подливания масла в огонь. На этот раз отличился Артем Дзюба, который, дразня, похвалил бывшего напарника по команде Кристиана Нобоа, теперь выступающего в «Сочи», за гол, забитый «Спартаку» в прошлом туре – благодаря нему красно-белые опустились на второе место в турнирной таблице.

- Огромный привет! Умничка, спасибо, дорогой! Видели, радовались, мастерюга! Со «Спартаком» у нас самое сильное противостояние, самое ожесточенное. Это классика российская, кто бы что ни говорил, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.

Что касается состояния здоровья футболистов, то со «Спартаком» точно не сыграет вратарь Михаил Кержаков, получивший травму на тренировке перед матчем с «Динамо». На остальных же в тренерском штабе полностью рассчитывают, особенно на набравших ход Сутормина и Вендела.

- Когда конкурент по таблице проигрывает, это всегда расхолаживает. Ты ждешь сложного матча, но, когда соперник, идущий с тобой вровень, проигрывает и теряет очки, это зачастую мешает, - не стал высказывать оптимистичный прогноз Семак.