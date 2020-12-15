Дорожники готовятся к ночному снегопаду 16 декабря в Санкт-Петербурге

Дорожные службы готовятся задействовать максимум усилий в ночной снегопад в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дорожные предприятия Санкт-Петербурга начали готовиться к ночному снегопаду, который нагрянет в город 16 декабря, как прогнозируют синоптики. Пик осадков ожидают к 5 утра. Проезжую часть и тротуары заблаговременно посыпают растворами из соли, чтобы избежать образования наледи.

- Днем 16 декабря во время обильного снегопада специалисты уделят особое внимание уборке территории в районе станций метро, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров и перекрестков. От скользкости должна спасти песко-соляная смесь, улучшающая сцепление поверхности с колесами авто и обувью горожан, - передает пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы.

Пожаловаться на плохую уборку снега можно по номеру телефона дежурной службы комитета – 314-60-13. Однако, вероятно, осадки тут же будут таять, поскольку днем в городе обещают до 2 градусов тепла.