Петербуржец отделался условным сроком за избиение и ограбление бывшей подруги и маленького сына

Петербуржец получил условный срок за избиение экс-сожительницы и своего ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржец с фамилией Беляев получил только условный срок по делу об избиении своей бывшей подруги и родного маленького сына. Мужчина настолько сильно хотел выяснить отношения с экс-сожительнице, что проник в ее квартиру на 22 этаже… по страховочному оборудованию, разбив окно балкона. Далее он словами угрожал убийством женщине и ребенку и бил их кулаками. Сына злоумышленник и вовсе схватил за ноги и кричал, что выбросит из окна. Но и это не все – охладив свой пыл, преступник украл с тумбочки 20 тысяч рублей и был таков.

- Беляев вину признал частично, пояснив, что долгое время проживал с подругой и сыном, их отношения были нормальные, хоть и напряженные. Мужчина рассказал, что они расстались из-за его подозрений, что сожительница употребляет наркотики, так как уже была судима за употребление и распространение. По словам подсудимого, в ту ночь он хотел выяснить отношения, поскольку его подруга не давала ему видеться с сыном, - рассказывают детали дела в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина поклялся, что с кражей его оговорили, как и с избиением ребенка. Суд в итоге дал ему 2 года лишения свободы условно с испытательным трехлетним сроком.