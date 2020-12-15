Искусственный каток откроется 16 декабря на Елагином острове

Искусственный каток начнет работу с 16 декабря в ЦПКиО имени Кирова. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Центральном парке имени Кирова на Елагином острове с 16 декабря заработает искусственный каток. Он будет работать каждый день с 10:30 до 21:00. Покататься можно на территории летнего роллердрома, площадь которого составляет примерно 900 квадратных метров. Каток подойдет и новичкам, поскольку там есть тренажеры для катания на коньках и комплекты защиты.

- Режим работы может поменяться при ухудшении погодных условий. Стоимость одного сеанса длительностью в 1 час составляет от 200 до 350 рублей в зависимости от времени и даты. Вход для детей от 3 до 7 лет включительно – бесплатный при сопровождении взрослого и предъявлении подтверждающего документа. Имеются льготы, - рассказывают в пресс-службе ЦПКиО.

К слову, от посетителей потребуют надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. Ранее «Комсомолка» писала, что в парке имени Кирова вернули «бесплатные пятницы».