Труп без лица и пальцев нашли у заправки в Санкт-Петербурге

Таинственный труп без кожи на лице нашли в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мертвого мужчину без лица и пальцев нашли возле АЗС «Лигово» у проспекта Народного Ополчения в Санкт-Петербурге. Изуродованное тело обнаружил шокированный прохожий, который тут же сообщил о страшной находке в полицию. Первым на место прибыл участковый, сначала не сумевший определить возраст мужчины без кожи на лице. Однако при обыске тела нашелся паспорт.

- Оказалось, что труп принадлежит 51-летнему местному жителю. Известно, что ранее его судили. На лице отсутствовала кожа, а на правой кисти – пальцы. Был одет в пальто и штаны черного цвета, а также красные кроссовки. Его нашли в сидящей позе в покрышке колеса рядом с бытовым мусором. Каких-либо предметов криминалистического характера при этом не найдено, - сообщил подробности «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Уголовное дело пока не возбуждали.