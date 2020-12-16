Мокрый снег с дождем обещают в Санкт-Петербурге 16 декабря

В среду с утра Петербург припорошило снегом. Фото: Александра СУРИС

Слякотная погода ожидает жителей и редких гостей Санкт-Петербурга в наступившую среду. Уже с ночи в городе идет снег, который к утру превратился в ледяные крупинки. А учитывая, что температура близка к нулю, то все это превращается в грязную кашу под ногами.

- 16 декабря ожидается облачная погода. Утром и днем снег, мокрый снег, к обеду переходящий в дождь. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура составит 0...+2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Водителей синоптики предупреждают о гололеде на дорогах, особенно на окраинах, в пригороде и области, где температура чуть ниже.

На 7:45 утра в Санкт-Петербурге термометры показывают ровно ноль градусов. Дует еле заметный южный ветер, скоростью 2-6 метров в секунду. Давление составляет 761.9 мм ртутного столба, а влажность достигает 94%.