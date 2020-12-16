На проспекте Энгельса отремонтируют трамвайные пути

Трамвайные пути будут ремонтировать на участке проспекта Энгельса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, после проведенного конкурса, определился с подрядчиком на ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса. Работы начнутся в ближайшее время и затронут не всю оживленную магистраль, а только небольшой участок длиной в километр от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского.

- Подрядной организации предстоит отремонтировать и восстановить верхнее строение пути на участке длиной 1 км, а также организовать повышенные посадочные площадки на четырех остановках для комфортного передвижения маломобильных групп населения, - сообщает пресс-служба комитета.

Отметим, что такое же «приподнятие» платформ на трех остановках - чтобы было удобнее выходить из вагона - уже было сделано в прошлом году, когда работы по ремонту трамвайных путей проводились на отрезке от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса.

Общая стоимость нынешнего ремонта в 136 миллионов рублей.