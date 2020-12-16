Новый морозильный траулер «Капитан Пящиков» построят в Петербурге

10 рыболовецких траулеров построят в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Все больше и больше новых судов обретают жизнь на судостроительных заводах Санкт-Петербурга. Город, всегда бывший центром кораблестроения в стране, постепенно возвращает былую славу. И речь идет не только о ледоколах или военном флоте, но и рыболовной отрасли. Вскоре ее пополнит «Капитан Пящиков». Траулер с таким названием начали создавать на «Северной верфи».

- На петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» началась резка металла для строительства морозильного траулера «Капитан Пящиков» проекта 170701, - пишет «Мойка 78».

Судно строится по заказу крупной рыболовецкой компании. Всего на «Северной верфи» будет построена серия из десяти траулеров данного проекта.

Все они предназначены для ловли акватории сельди, минтая и другой рыбы на Дальнем востоке. За объем суточной мощности вылова траулера - до 230 тонн.