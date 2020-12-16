Переход через ж/д пути у платформы «Ручьи» обновят в 2021 году

Ж/д переход у станции "Ручьи" обновят в 2021 году. Фото: "Невские новости".

Проблемный пешеходный переход у станции «Ручьи», рядом с которой располагается большой жилой массив Гражданки, как называют микрорайон сами петербуржцы, изменится уже в следующем году. Правда, ничего экстраординарного делать не будут.

- Строительство нового пешеходного перехода, оборудованного световой и звуковой сигнализацией, запланировано на 2021 год, - рассказали «Невским новостям» в пресс-служба Октябрьской железной дороги.

На все работы планируют потратить около 14,5 млн рублей.

Надземный переход, о котором говорили местные жители, обошелся бы в разы дороже. При этом не факт, что он был бы удобнее - подниматься на несколько пролетов вверх не всем под силу.

А пока петербуржцы ждут и надеются, что обновленный переход станет чуточку безопаснее, ведь перебегать пути, особенно с детской коляской - то еще развлечение.