Более 35,5 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще более 35 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за последние сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург наконец-то вышел на плато по коронавирусу. Жители города продолжают сдавать анализы, чтобы определить наличие у себя инфекции. Так, по данным Смольного на среду, 16 декабря 2020 года, были обследованы еще более 35,5 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35 593 человека. Под медицинским наблюдением находится 1782 человека. Из них 15 - в обсерваторе, 1274 - контактные, 493 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Тем временем, в Смольном задумались о возможности отмены части ограничений, установленных на новогодние праздники. Отмечается, что в первую очередь послабления могут коснуться сферы общепита. Есть вероятность, что кафе и барам отменят "комендантский час" и разрешат работать в первых числах января, когда люди больше всего ходят по заведениям.

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